ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые назвали родину ездовых собак
Ученые назвали родину ездовых собак
ВОЗ: пандемия коронавируса набирает темп
ВОЗ: пандемия коронавируса набирает темп
Россиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным делом
Россиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным делом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Путин посмертно наградил 19-летнюю ульяновскую активисткуПутин посмертно наградил 19-летнюю ульяновскую активистку
ВОЗ: пандемия коронавируса набирает темпВОЗ: пандемия коронавируса набирает темп
Россиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным деломРоссиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным делом
СМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человекСМИ: При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали 7 человек
В Бангладеш при крушении парома погибли 30 человек, десятки пропали без вестиВ Бангладеш при крушении парома погибли 30 человек, десятки пропали без вести

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Память несовершенна.Память несовершенна.
Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Бразилии 5 человек стали жертвами стрельбы на вечеринке


29.6.2020 15:35
В Бразилии 5 человек стали жертвами стрельбы на вечеринкеФото: tengrinews.kz

Трагический случай произошел в Рио-де-Жанейро накануне утром, когда неизвестные расстреляли участников вечеринки.

Жертвами ЧП стали пять человек, в том числе, ребенок, сообщает Globo со ссылкой на представителей местной полиции.

Отмечается, что на празднике присутствовали двенадцать человек. После того, как по гостям вечеринки открыли стрельбу, пять из них от полученных ранений погибли на месте. В числе жертв инцидента — двенадцатилетний ребенок.

Правоохранительные органы приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Сведений о том, что могло стать причиной нападения, из официальных источников пока не поступало.

Ранее в Мексике после покушения на министра безопасности города Омара Гарсию Арфуча задержали двенадцать человек. ЧП случилось в минувшую пятницу, 26 июня. В перестрелке погибли двое охранников министра и женщина, случайно оказавшаяся рядом.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Посол рассказал, как в Германии восприняли статью Путина о Второй мировой войнеПосол рассказал, как в Германии восприняли статью Путина о Второй мировой войне
На Украине предложили стерилизовать бедняков, у которых рождаются дети «низкого качества»На Украине предложили стерилизовать бедняков, у которых рождаются дети «низкого качества»
Forbes назвал лучшие вузы РоссииForbes назвал лучшие вузы России
В Бразилии 5 человек стали жертвами стрельбы на вечеринкеВ Бразилии 5 человек стали жертвами стрельбы на вечеринке
Россиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным деломРоссиянке, проголосовавшей в Израиле, пригрозили уголовным делом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru