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В Бразилии 5 человек стали жертвами стрельбы на вечеринке
29.6.2020 15:35
Фото: tengrinews.kz
Трагический случай произошел в Рио-де-Жанейро накануне утром, когда неизвестные расстреляли участников вечеринки.
Жертвами ЧП стали пять человек, в том числе, ребенок, сообщает Globo со ссылкой на представителей местной полиции.
Отмечается, что на празднике присутствовали двенадцать человек. После того, как по гостям вечеринки открыли стрельбу, пять из них от полученных ранений погибли на месте. В числе жертв инцидента — двенадцатилетний ребенок.
Правоохранительные органы приступили к установлению всех обстоятельств случившегося. Сведений о том, что могло стать причиной нападения, из официальных источников пока не поступало.
Ранее в Мексике после покушения на министра безопасности города Омара Гарсию Арфуча задержали двенадцать человек. ЧП случилось в минувшую пятницу, 26 июня. В перестрелке погибли двое охранников министра и женщина, случайно оказавшаяся рядом.
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