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В Мексике после покушения на министра задержаны 12 человек
26.6.2020 22:27
Фото: iguana.ws
Правоохранительные органы столицы Мексики после покушения на министра безопасности города Омара Гарсию Арфуча задержали уже двенадцать человек, которые могут оказаться причастными к инциденту.
Об этом в своем Twitter сообщила генеральный прокурор Мехико Эрнестина Годой.
Покушение на Арфуча, занимающего пост столичного министра безопасности, было совершено в пятницу, 26 июня, примерно в 14:40 по московскому времени. Представитель руководства Мехико получил ранения и был экстренно госпитализирован.
В результате ЧП погибли три человека - женщина, случайно оказавшаяся рядом в момент нападения на министра, и двое охранников Арфуча.
О случившемся пока лишь известно, что неизвестные подвергли обстрелу автомобиль, в котором находился чиновник. Кроме того, там была взорвана граната.
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