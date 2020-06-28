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Главврач Коммунарки отреагировал на слухи о найденных медкартах и бирках от трупов
11:17
Фото: vk.com
Главврач столичного медучреждения Денис Проценко опроверг сведения о найденных пакетах, в которых якобы находились медицинские карты и другая документация по умершим пациентам. Подобные публикации ранее распространились в российских СМИ. Отмечалось, что в пакетах, которые могли предназначаться для транспортировки тел, также были найдены бирки от трупов.
Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко отреагировал на информацию, распространившуюся в СМИ, о медицинских картах пациентов, которые обнаружили за пределами медицинского учреждения. По словам руководителя больницы, эти сведения не соответствуют действительности.
На эту тему Проценко высказался в своем Facebook, добавив, что вся документация пациентов, которые получают лечение на Коммунарке, находится в больнице. Он также подчеркнул, что правоохранительные органы проводят проверку по факту появления сведений о найденных мешках для трупов и неких бумаг медицинского содержания.
Ранее портал Worldometer, отслеживающий статистику по важнейшим событиям, сообщил о том, что в ночь на воскресенье, 28 июня, количество зараженных новым коронавирусом по всему миру превысило 10 млн человек.
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