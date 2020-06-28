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В мире число зараженных COVID-19 превысило 10 млн
28.6.2020 15:18
Фото: dombeza.ru
За период с начала пандемии скончались уже более 500 тыс. человек, у которых было подтверждено инфицирование COVID-19.
Как сообщает портал Worldometer, в ночь на воскресенье, 28 июня, количество зараженных новым коронавирусом по всему миру превысило 10 млн.
В Соединенных Штатах зафиксировано свыше 2,5 млн случаев заражения коронавирусом, следом идет Бразилия, где выявлено более 1,3 млн инфицированных.
В России, согласно последним официальным данным, зарегистрировано 634 437 заражения, в том числе, почти 6,8 тыс. - в течение минувших суток.
Как сообщает портал, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности от COVID-19 в мире на 1 млн сейчас составляет 64,2. При этом в США и Бразилии он оценивается в 387 и 269 соответственно.
Ранее ученые установили, как коронавирус получает возможность быстро распространяться по организму зараженного человека.
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