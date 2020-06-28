Новости шоу-бизнеса

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Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей семьям с детьми
00:20
Фото: kaluga24.tv
В Минтруда и соцзащиты РФ объяснили предстоящие выплаты российским гражданам с 1 июля "техническим алгоритмом", передают СМИ.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, при назначении дат применяется подход, который ранее уже был успешно использован для первой выплаты.
При назначении второй единовременной выплаты российским семьям с детьми, которым еще не исполнилось шестнадцать лет, применяются те же подход и технический алгоритм, которые ранее использовались для начисления первой, июньской выплаты. В пресс-службе Минтруда пояснили, что проработанная методика дала возможность в оперативном режиме перевести денежные средства родителям свыше 15 млн детей уже в первые сутки. Выплаты по остальным заявлениям, которые были оформлены гражданами до 1 июня, были осуществлены в течение последующих десяти дней.
Ранее в российской прессе распространился видеоролик, на котором был запечатлен человек, похожий на главу Пенсионного фонда России (ПФР) Максима Топилина. На кадрах он поручает подготовить все выплаты уже к 30 июня, учитывая, что произойдет первого числа. Отмечалось, что в предстоящих процессах предполагается задействовать казначейство, Сбербанк и ВТБ. В результате выплаты начнут перечислять уже в 5:00 по местному времени 1 июля.
Как уже сообщалось ранее, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в июле Пенсионный фонд России перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат. ПФР беззаявительно сделает перечисления в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми, не достигшими 16 лет. Тем, кто уже получил деньги в июне, не нужно оформлять никаких заявлений.
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