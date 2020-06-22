Новости шоу-бизнеса

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Семьям с детьми до 16 лет в июле выплатят по 10 тыс. руб.
22:00
Фото: vk.com
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в июле Пенсионный фонд России перечислит средства на основе решений о предоставлении предыдущих выплат. ПФР беззаявительно сделает перечисления в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми, не достигшими 16 лет. Тем, кто уже получил деньги в июне, не нужно оформлять никаких заявлений.
Как пояснили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР), на основе ранее принятых решений о предоставлении выплат на детей в размере 5 тыс. и 10 тыс. рублей в июле российским семьям будут беззаявительно оформлено и перечислено по 10 тыс. рублей, передает ТАСС.
В ведомстве пояснили, что родители, усыновители и опекуны, ранее уже получавшие ежемесячную выплату на детей до трех лет либо единовременную выплату на детей от трех до шестнадцати лет, в следующем месяце получат деньги в автоматическом режиме. Подавать какое-либо новое заявление для этого не требуется.
Ранее о выплатах на детей в своем сегодняшнем обращении объявил президент РФ Владимир Путин.
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