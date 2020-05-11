Новости шоу-бизнеса

Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: россиянам выплатят по 10 тыс. рублей на каждого ребенка

11.5.2020 23:48

Фото: vvsu.ru



В рамках дополнительных мер поддержки россиян в период пандемии коронавирусной инфекции предусматриваются разовые выплаты на каждого ребенка, объявил сегодня глава РФ Владимир Путин. Президент говорил об этом в ходе совещания с руководителями регионов, которое было посвящено санитарно-эпидемической обстановке.



Заявку на разовые выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка возраста от трех до шестнадцати лет, можно подавать уже с 12 мая. Семьи, где растут дети до трех лет, могут рассчитывать на выплаты в размере 5 тыс. рублей в течение трехмесячного периода, отметил Владимир Путин.



Глава РФ также объявил о повышении вдвое пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан, теперь его размер будет составлять 6750 рублей. По словам президента, подобные выплаты смогут получить, в частности, студенты и молодые мамы, которым сейчас требуется поддержка.



Семьям, в которых доход на каждого члена оказался ниже прожиточного минимума, выплаты на детей от трех до семи лет можно будет оформить уже с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось до этого.



Ранее президент обратился к россиянам и объявил о завершении периода нерабочих дней. При этом Владимир Подчеркнул, что постепенное снятие ограничительных мер будет проходить в зависимости от конкретной обстановки в каждом регионе, и процесс этот не будет быстрым.



Автор: Злата Богатова

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