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В Норильске на месте сброса отходов трактор раздавил полицейскую машину
28.6.2020 17:04
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы региона приступили к выяснению обстоятельств наезда тяжелой техники на служебный автомобиль полиции у места незаконной перекачки отходов в тундру близ Норильска, сообщает агентство "Интерфакс".
Как пояснили представители ГУ МВД по Красноярскому краю, в результате ЧП никто не пострадал.
По имеющимся данным, водитель трактора совершил наезд на полицейский автомобиль, не убедившись предварительно в безопасности маневра. Отмечается, что авария случилась, когда сотрудники правоохранительных органов приехали проверить сведения, полученные от местного жителя. В полицию поступил сигнал о возможном сливе отходов в тундре.
Напомним, по факту возможного экологического ЧП на еще одном объекте "Норникеля" уже проводят проверку следственные органы региона. Кроме того, обстоятельства случившегося выяснят Росприроднадзор.
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