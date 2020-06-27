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В Норильске на обогатительной фабрике произошла утечка
13:26
Фото: sledcom.ru
Следственные органы проверяют информацию о новом экологическом ЧП, которое могло случиться на объекте "Норникеля", передает агентство "Интерфакс".
По предварительным данным, произошел несанкционированный сброс жидких отходов в тундре, в технологической зоне Талнахской обогатительной фабрики.
Со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии отмечается, что к настоящему времени перекачка жидкости уже прекращена. Специалисты приступили к мероприятиям по установлению масштабов возможного загрязнения.
Ранее появились сведения о том, что в окрестностях обогатительной фабрики "Норникеля" произошла утечка. ЧП случилось в процессе перекачки жидкости из хвостохранилища в тундру. Работы проводились без соответствующих предварительных согласований, в результате чего возник риск попадания отходов в близлежащие водоемы.
Накануне, 27 июня, "Новая газета" рассказала о запрете вывезти пробы воды из Норильска на экспертизу. Сотрудники аэропорта не дали вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, которые могут быть загрязнены в результате разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля", случившегося около месяца назад.
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