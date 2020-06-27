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Ученые обнаружили у клеток, зараженных коронавирусом, «зловещие щупальца»
13:42
Фото: vk.com
Как выяснили американские и немецкие исследователи, у клеток, зараженных коронавирусом нового типа, возникают продолговатые отростки.
По мнению ученых, в результате возбудитель заболевания начинает еще более стремительно распространяться по организму человека.
Исследователи установили, что у после инфицирования коронавирусом у клеток образуются продолговатые отростки. В результате инфекция получает возможность быстрее распространяться по организму заболевшего человека. С выводами ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Университета Фрайбурга в ФРГ знакомит газета Financial Times.
По словам профессора Невана Крогана, который руководил проектом, речь идет о достаточно длинных нитях, которые способны проделывать отверстия в других клетках. При помощи этих туннелей вирусы начинают переходить от клетки к клетке. Ученый назвал выявленные его коллегами отростки "зловещими щупальцами".
Ранее китайские ученые, продолжающие исследовать коронавирус, который был выявлен на рынке в Пекине, пришли к выводу, что возбудитель значительно старше, чем европейские штаммы. По словам эпидемиолога Лю Цзюня, довольно сложно с точностью проследить путь попадания инфекции на рынок. Однако очевидно, что обнаруженные на территории "Синьфади" в Пекине образцы имеет меньше мутаций, т.е. может считаться более ранним, первичным.
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