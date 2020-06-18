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Коронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммов


11:52
Коронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммовФото: vk.com

Китайские ученые продолжают исследовать коронавирус, который был выявлен на рынке в Пекине, передает ТАСС.

Специалисты пришли к выводу, что возбудитель значительно старше, чем европейские штаммы.

По словам китайского эпидемиолога Лю Цзюня, довольно сложно с точностью проследить путь попадания инфекции на рынок. Вместе с тем, китайские ученые продолжают изучать геном образцов коронавируса, выявленных на территории "Синьфади" в Пекине.

Сначала проводится секвенирование генома вируса, а затем специалисты используют аналитические методы биоинформатики. Лю Цзюнь пояснил, что для этого берут два различных вируса, чтобы выяснить, у какого из них было больше мутаций. Считается, что более новым может являться тот, у кого количество выше.

Вирус, у которого выявлено меньше мутации, наоборот является более ранним, первичным, отметил ученый. Китайские вирусологи таким образом выяснили, что найденные на рынке "Синьфади" в Пекине образцы старше штаммов, которые распространялись в Европе.

Ранее ученые высказали предположения о том, что новый коронавирус, выявленный в столице КНР, может оказаться гораздо более заразным, чем инфекция, появившаяся в конце прошлого года в Ухане.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 134

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