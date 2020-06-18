|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Коронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммов
11:52
Фото: vk.com
Китайские ученые продолжают исследовать коронавирус, который был выявлен на рынке в Пекине, передает ТАСС.
Специалисты пришли к выводу, что возбудитель значительно старше, чем европейские штаммы.
По словам китайского эпидемиолога Лю Цзюня, довольно сложно с точностью проследить путь попадания инфекции на рынок. Вместе с тем, китайские ученые продолжают изучать геном образцов коронавируса, выявленных на территории "Синьфади" в Пекине.
Сначала проводится секвенирование генома вируса, а затем специалисты используют аналитические методы биоинформатики. Лю Цзюнь пояснил, что для этого берут два различных вируса, чтобы выяснить, у какого из них было больше мутаций. Считается, что более новым может являться тот, у кого количество выше.
Вирус, у которого выявлено меньше мутации, наоборот является более ранним, первичным, отметил ученый. Китайские вирусологи таким образом выяснили, что найденные на рынке "Синьфади" в Пекине образцы старше штаммов, которые распространялись в Европе.
Ранее ученые высказали предположения о том, что новый коронавирус, выявленный в столице КНР, может оказаться гораздо более заразным, чем инфекция, появившаяся в конце прошлого года в Ухане.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|