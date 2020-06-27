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«Новая газета» рассказала о запрете вывезти пробы воды из Норильска на экспертизу
27.6.2020 20:32
Фото: nasamoletah.ru
Сотрудники аэропорта в Норильске не дали вывезти на экспертизу образцы воды и почвы, которые могут быть загрязнены в результате разлива топлива дочерней ТЭЦ "Норникеля". Как сообщает "Новая газета", депутата Мосгордумы Сергея Митрохина остановили при посадке на рейс в Новосибирск.
В норильском аэропорту сотрудниками службы авиационной безопасности был остановлен депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, которому спецкоры "Новой газеты" Елена Костюченко и Юрий Козырев ранее передали образцы воды и почвы.
Сотрудники издания, направленные в регион в командировку, присутствовали при взятии экологами "Гринпис" проб из озера Пясино и реки Пясина. Предполаагалось, что эти материалы позже пройдут экспертизу, однако Митрохину пришлось вылететь в Новосибирск без проб. Как заявили в аэропорту, депутату следовало предварительно оформить разрешение на вывоз проб, обратившись в департамент безопасности "Норникеля".
Разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы из которого сначала вылились на проезжую часть технологической дороги, произошел еще 29 мая. Позже Росприроднадзор установил, что топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, впадающей в озеро Пясино. Однако первые дни сотрудники предприятия пытались своими силами устранить последствия аварии, не информируя о случившемся МЧС и местные власти.
В рамках начатого расследования задержали троих топ-менеджеров ТЭЦ-3. Кроме того, следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении главы администрации Норильска Рината Ахметчина.
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