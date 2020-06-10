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Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного дела


12:24
Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного делаФото: vk.com

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности в отношении главы администрации Норильска Рината Ахметчина.

Как сообщает сегодня агентство "Интерфакс", чиновник подозревается в том, что не выполнял при возникновении чрезвычайной ситуации свои должностные обязанности.

После того, как произошел разлив свыше 21 тысяч кубометров дизельного топлива, Ринат Ахметчин располагал сведениями о масштабах случившегося. Однако в тот момент чиновник не предпринял никаких мер, направленных на скорейшую ликвидацию последствий ЧП, включая координирование действий управления по делам ГО и ЧС горадминистрации.

Глава Норильска не обеспечивал работу и взаимодействие структур местного самоуправления, не смог оперативно наладить контроль за состоянием окружающей среды. Кроме того, Ахметчину вменяется, что он не прогнозировал дальнейшего развития ситуации на территории, за которую отвечает.

Ранее в рамках уголовного дела о крупной аварии в Норильске с последующим разливом топлива задержали троих топ-менеджеров ТЭЦ-3. Фигурантами оказались директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, которых подозревают в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов.

Разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы из которого сначала вылились на проезжую часть технологической дороги, произошел еще 29 мая. Позже Росприроднадзор установил, что топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, впадающей в озеро Пясино. Однако первые дни сотрудники предприятия пытались своими силами устранить последствия аварии, не информируя о случившемся МЧС и местные власти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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