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«Репортеры без границ» призывают Брюссель повлиять на Лукашенко


25.6.2020 10:18
«Репортеры без границ» призывают Брюссель повлиять на ЛукашенкоФото: vk.com

Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) продолжает отслеживать события, происходящие в Белоруссии перед выборами на пост президента.

В опубликованном заявлении выражается осуждение в связи с продолжающимися арестами журналистов и блогеров.

Власти Белоруссии продолжают всеми возможными способами оказывать давление на журналистов, препятствуя из деятельности по освещению оппозиционных митингов. Представителей СМИ, которые готовят репортажи, связанные с кандидатами от оппозиции, арестовывают, как и самих претендентов на пост главы государства.

В прошлом "Репортеры без границ" уже пытались привлечь внимание мировой общественности к обстановке в Беларуси. В заявлении, которое было опубликовано 23 июня, призывают Европейский союз повлиять на Минск, чтобы руководство страны прекратило преследования

Ранее руководитель Международного центра гражданских инициатив "Наш дом" Ольга Карач из Витебска обратилась в МВД республики за разъяснениями по поводу видеоматериалов, распространившихся в сети. На кадрах запечатлены множество инцидентов, которые можно расценивать как похищения людей.

По словам Ольги Карач, на записях можно увидеть, как люди "в гражданской одежде, не представляясь и не предъявляя документов, без опознавательных знаков" на различных автомашинах по всей стране увозят в неизвестном направлении людей. Позже выясняется, что похищенные на улице люди находятся в милиции в качестве задержанных, подчеркнула Карач в своем обращении, которое адресовано главе белорусского МВД Юрию Караеву.

Автор: Злата Богатова

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