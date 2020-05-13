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«Репортеры без границ» выразили поддержку белорусским блогерам
13.5.2020 23:38
Фото: vk.com
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" с осуждением отреагировала на действия белорусских властей: в стране за последнее время участились задержания и аресты журналистов и блогеров. Организация выступила в поддержку блогеров, которых обвиняют в проведении несанкционированных мероприятий.
В заявлении, распространенном "Репортерами без границ", подчеркивается безосновательность жестких репрессий, которые продолжают белорусские власти в контексте президентской кампании.
Ранее за белорусских журналистов, блогеров и их задержанных сторонников вступились в ОБСЕ. Накануне, 12 мая, соответствующее заявление сделал представитель организации по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
За несколько последних дней в Белоруссии был задержан целый ряд общественных активистов, включая студентов, "сплясавших с гробом" во время подготовки к праздничному параду и пытавшихся привлечь внимание властей к проблеме коронавируса.
Напомним, на прошлой неделе по решению белорусского МИД были лишены аккредитации журналисты российского "Первого канала", готовившие сюжет об эпидемии и рассказавшие о кладбище небольшого города Столбцы с обилием свежих могил.
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