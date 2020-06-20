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Audi разрывает контракт с Собчак из-за ее высказываний о протестах в США
22:18
Фото: livejournal.com
Германский автопроизводитель Audi отреагировал на критические реплики о протестном движении Black Lives Matter в Соединенных Штатах, которые ранее оставляла телеведущая Ксения Собчак, и принял решение о прекращении сотрудничества, продолжавшегося несколько лет.
Компания Audi разрывает договор о сотрудничестве с российской телеведущей Ксенией Собчак, которая продолжительное время являлась амбассадором этого бренда в РФ. Предположительно, причиной этого решения могли стать расистские высказывания, которые звезда не раз оставляла в соцсетях, передает агентство DPA.
Со ссылкой на представителя концерна Вернера Нойхольда уточняется, что сотрудничество германского автопроизводителя Audi и российской телеведущей началось еще около восьми лет назад.
В компании заявили, что решительно отвергают любые проявления расизма и дискриминации, это несовместимо с их корпоративной культурой и этикой.
Ранее в США на фоне продолжающихся акций протеста уволили еще одного офицера полиции. Это случилось по итогам расследования, начатого в минувшем мае после резонансной гибели афроамериканки Брионны Тейлор. Женщина получила смертельное ранение, пока спала.
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