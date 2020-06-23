Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В штате Кентукки уволен полицейский, застреливший спавшую афроамериканку

14:05

Фото: baocalitoday.com



В Соединенных Штатах продолжается расследование по факту гибели Брионны Тейлор, которая была смертельно ранена в минувшем марте во время перестрелки с полицейскими.



Как стало известно, уволен один из офицеров, принимавших участие в операции.



Полицейское управление американского города Луисвилла (штат Кентукки) информирует об увольнении одного из офицеров, которые в минувшем марте пытались задержать приятеля афроамериканки Брионны Тейлор. В официальном Twitter организации было опубликовано соответствующее уведомление, которое адресовано Бретту Хэнкинсону. В публикации указано, что решение об увольнении приняли по итогам расследования, начатого 13 марта этого года.



В минувшем марте Бретт Хэнкинсон и двое его коллег вошли в квартиру, где, по их мнению, могли хранить наркотические вещества. В помещении в тот момент находилась спящая Тейлор и ее друг, открывший по офицерам стрельбу. Ответным огнем полицейские смертельно ранили афроамериканку. Случившееся вызвало большой резонанс и широко освещалось в прессе.



Ранее в мэрии города Кингстона (канадская провинция Онтарио) заявили, что не будут демонтировать памятник первому премьер-министру страны Джону Макдональду (1815-1891), на чем настаивают участники протестных акций. Первоначально манифестанты в США и других странах протестовали против полицейского произвола, но затем все чаще начали звучать антирасистские лозунги.



Автор: Злата Богатова

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