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Названа дата премьеры расширенной версии фильма «Текст»
24.6.2020 15:11
Фото: ndn.info
Премьерный показ расширенной версии картины "Текст" режиссера Клима Шипенко, состоится 3 июля. Все пять эпизодов будут показаны на сервисе Start в один день, передает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе видеоплатформы, картина получила название "Текст.Реальность".
Предполагалось, что премьера пройдет в августе, однако расширенная версия фильма Клима Шипенко состоится раньше анонсируемого срока. Зрители смогут увидеть все серии уже 3 июля.
Подобный подход видеоплатформа собирается впервые применить для оригинальных проектов, пояснила гендиректор Start Юлия Миндубаева. По ее словам, выпуск своих сериалов так осуществляют сейчас многие лидеры в этой сфере, а первым стал Netflix. И в Start решили ориентироваться на передовой глобальный опыт.
Как рассказал Клим Шипенко, снявший фильм по произведению Дмитрия Глуховского, в пятисерийном сериале удалось дополнить линии, сокращенные или вырезанные из первой версии из-за необходимости соблюдать хронометраж.
Ранее завершились онлайн-съемки фильма-спектакля режиссера Ивана Вырыпаева "UFO". Он посвящен людям, контактировавшим с внеземной цивилизацией. Премьера проекта, в котором участвовал Евгений Цыганов, планируется на осень.
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