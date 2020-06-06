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Цыганов рассказал о работе в новом проекте Вырыпаева
6.6.2020 01:10
Фото: sensum-club.pro
Завершились онлайн-съемки нового фильма-спектакля режиссера Ивана Вырыпаева, который получил название "UFO" и посвящен людям, имевшим контакт с внеземной цивилизацией, передает ТАСС. Об этом агентству рассказал Евгений Цыганов, представший в одной из ролей постановки.
По словам артиста, премьера запланирована на осень.
Представители "Okko Театра" ранее сообщали о начале работы над новым проектом Ивана Вырыпаева "UFO". в качестве сорежиссера выступает сын Вырыпаева Геннадий. Практически все процессы, включая кастинг, репетиции и даже примерки, проводились в режиме онлайн.
Как пояснил Евгений Цыганов, в начале осени несколько спектаклей будут отыграны в декорациях фильма, сразу после чего состоится кинопремьера. Артист отметил, что все участники репетиционного процесса оставались дома, тогда как сам режиссер находился в Варшаве.
Ранее британский режиссер и продюсер Риддли Скотт выразил намерение вернуться к сюжету "Чужого". Во время вынужденного карантина из-за пандемии кинематографист смог посвятить много времени осмыслению и доработке сценариев, начатых довольно давно.
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