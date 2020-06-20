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В Казахстане молнией убило табун лошадей


20.6.2020 15:26
В Казахстане молнией убило табун лошадейФото: livejournal.com

Около семидесяти животных погибли из-за разряда молнии на территории Карагандинской области Казахстана.

Информацию о происшествии подтвердили в региональном Департаменте по ЧС, пишут местные СМИ.

Как стало известно, молния ударила в лошадей, которые паслись в Каркаралинском районе Карагандинской области. По данным Департамента по ЧС области, животные в тот момент находились на территории Тегисшилдикского сельского округа, неподалеку от населенного пункта Жарлы.

В результате происшествия на озере Кайындыколь, где молния ударила в табун лошадей, погибло шестьдесят девять животных, указано в официальной сводке ДЧС.

Летом прошлого года в Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии. Трагедия случилась, когда дети играли под ветвями мангового дерева, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. ЧП произошло на территории префектуры Сигири, которая расположена в северо-восточной части этого западноафриканского государства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 241

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