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В Казахстане молнией убило табун лошадей
20.6.2020 15:26
Фото: livejournal.com
Около семидесяти животных погибли из-за разряда молнии на территории Карагандинской области Казахстана.
Информацию о происшествии подтвердили в региональном Департаменте по ЧС, пишут местные СМИ.
Как стало известно, молния ударила в лошадей, которые паслись в Каркаралинском районе Карагандинской области. По данным Департамента по ЧС области, животные в тот момент находились на территории Тегисшилдикского сельского округа, неподалеку от населенного пункта Жарлы.
В результате происшествия на озере Кайындыколь, где молния ударила в табун лошадей, погибло шестьдесят девять животных, указано в официальной сводке ДЧС.
Летом прошлого года в Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии. Трагедия случилась, когда дети играли под ветвями мангового дерева, ненадолго оставшись без присмотра взрослых. ЧП произошло на территории префектуры Сигири, которая расположена в северо-восточной части этого западноафриканского государства.
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