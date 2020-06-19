Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19

00:02

Фото: rollingstone.com



Власти Аризоны, Техаса и Флориды вторые сутки подряд подтверждают рекордно высокое число выявленных заражений новым коронавирусом COVID-19.



Эксперты назвали ситуацию в этих регионах почти вышедшей из-под контроля.



По словам Скотта Готтлиба, который в прошлом возглавлял Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов и прокомментировал обстановку в Аризоне, Техасе и Флориде в эфире канала CNBC, ситуация там уже находится "на грани выхода из-под контроля".



Эксперт добавил, что увеличение прироста заражений необходимо считать "вспышками". Власти же должны в течение недели или двух предпринять все возможные меры, чтобы стабилизировать ситуацию.



Губернаторы указанных штатов связывают изменение показателей с увеличившимся охватом тестирования. Но специалисты отмечают, что в действительности обстановка ухудшилась из-за слишком ранней отмены ограничений на ведение бизнеса в мае и несоблюдения профилактических норм - ношения масок и социального дистанцирования.



В Аризоне за сутки было зарегистрировано более 3,2 тыс. новых случаев заражения, а днем раньше COVID-19 подтвердился примерно у 2,5 тыс. человек. В Техасе по состоянию на четверг за день выявили 3,5 тыс. заболевших, а во Флориде - свыше 3,8 тыс.



Ранее сообщалось о датчанах, которые проигнорировали призыв властей массово проверяться на заражение коронавирусом.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 167

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 17:16 Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России

Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России 13:47 ВОЗ: пандемия переходит в опасную фазу

ВОЗ: пандемия переходит в опасную фазу 19.6.2020 22:53 На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремалов

На Аляске убрали культовый автобус, притягивавший туристов-экстремалов 19.6.2020 22:10 В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19

В Орле проверят сведения о дефиците коек для больных COVID-19 19.6.2020 10:20 Датчане не хотят тестироваться на коронавирус