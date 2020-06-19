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В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19
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Фото: rollingstone.com
Власти Аризоны, Техаса и Флориды вторые сутки подряд подтверждают рекордно высокое число выявленных заражений новым коронавирусом COVID-19.
Эксперты назвали ситуацию в этих регионах почти вышедшей из-под контроля.
По словам Скотта Готтлиба, который в прошлом возглавлял Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Соединенных Штатов и прокомментировал обстановку в Аризоне, Техасе и Флориде в эфире канала CNBC, ситуация там уже находится "на грани выхода из-под контроля".
Эксперт добавил, что увеличение прироста заражений необходимо считать "вспышками". Власти же должны в течение недели или двух предпринять все возможные меры, чтобы стабилизировать ситуацию.
Губернаторы указанных штатов связывают изменение показателей с увеличившимся охватом тестирования. Но специалисты отмечают, что в действительности обстановка ухудшилась из-за слишком ранней отмены ограничений на ведение бизнеса в мае и несоблюдения профилактических норм - ношения масок и социального дистанцирования.
В Аризоне за сутки было зарегистрировано более 3,2 тыс. новых случаев заражения, а днем раньше COVID-19 подтвердился примерно у 2,5 тыс. человек. В Техасе по состоянию на четверг за день выявили 3,5 тыс. заболевших, а во Флориде - свыше 3,8 тыс.
Ранее сообщалось о датчанах, которые проигнорировали призыв властей массово проверяться на заражение коронавирусом.
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