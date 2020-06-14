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Назван потенциальный источник следующего коронавируса
14.6.2020 11:10
Фото: worldofmeat.ru
В будущем источником нового коронавируса может стать бамбуковая крыса или дикобраз, полагают ученые.
Соответствующее исследование проводили вьетнамские специалисты совместно с коллегами из университета Калифорнии.
Ученые изучали рынки и фермы, где продают и выращивают диких животных - они считаются одним из популярных блюд традиционной вьетнамской кухни. В результате исследователи выяснили, что бамбуковые крысы и дикообразы могут считаться "резервуарами" для разных штаммов коронавирусов, потенциально опасных для людей.
С нерецензированным препринтом этого исследования можно ознакомиться на портале bioRxiv.
Ранее ученые выдвинули версию о том, что промежуточными переносчиками нового коронавируса могут быть панголины, в прошлом широко использовавшиеся в китайской традиционной медицине. Численность популяции на территории Китая в сравнении с периодом 90-х годов уменьшилась уже на 90%, поэтому власти страны назначили суровое наказание за охоту на панголинов и их продажу.
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