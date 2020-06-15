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Парад Победы не будет проводиться в 13 городах РФ
10:24
Фото: livejournal.com
Торжественные мероприятия по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в этом году не будут проводиться в тринадцати российских городах.
Праздничные парады в Москве и регионах планируются 24 июня.
В тринадцати российских регионах приняли решение о том, что в этом году не будут проводить торжественные мероприятия по случаю 75-летия Великой Победы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает РИА Новости, в связи с эпидемиологической обстановкой 24 июня не состоится парад в Курске, Перми, Петропавловске-Камчатском, Якутске, Ярославле и ряде других городов в различных регионах России. Кроме того, в ряде субъектов ограничат торжества, приуроченные к Дню Победы и намечавшиеся на 24 июня, по той же причине - из-за сохраняющейся пока угрозы распространения COVID-19.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможной отмене праздничных мероприятий в некоторых городах РФ. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в Москве к таким решениям относятся с пониманием, ведь "на местах" лучше видно, как складывается обстановка.
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