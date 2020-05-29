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День парада Победы 24 июня объявлен нерабочим
29.5.2020 21:58
Фото: divanews.ru
Глава РФ Владимир Путин объявил нерабочим днем 24 июня.
В этот день на Красной площади, а также других городах нашей страны начнутся торжественные парады по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как указывается в тексте указа, который сегодня был размещен на официальном сайте Кремля, в Москве, на Красной площади, а также других российских городах 24 июня пройдут праздничные военные парады с привлечением военной техники и вооружения. В связи с этим день объявляется нерабочим с сохранением заработной платы.
Начало праздничных мероприятий намечено на 10 часов по московскому времени, отмечается в документе.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы на более поздний срок в середине минувшего апреля. Соответствующее поручение глава государства отдал на фоне рисков из-за пандемии коронавируса. Объявив о своем решении Путин подчеркивал, что выбор был "непростой, прямо скажем, тяжелый ".
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