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Театр «Современник» сделал заявление в связи с делом Ефремова
00:31
Фото: smi2.net
В своем обращении театр "Современник" выражает соболезнования семье Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием Михаила Ефремова.
При этом в тексте содержится призыв "не впадать в крайность осуждения" и проявить милосердие.
Московский театр "Современник", где служит известный российский артист Михаил Ефремов, сделал официальное заявление по поводу недавнего трагического события. Представители культурного учреждения выразили свои соболезнования семье Сергея Захарова, который погиб в аварии с участием звезды. При этом в театре призвали всех "оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения".
В тексте поясняется, что "молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить" случившееся. Михаил Ефремов в заявлении назван "одним из самых близких людей "Современника", артист "был и остается неотъемлемой частью театра". Авария, произошедшая неделю назад в центре Москвы, является огромной трагедией, это "наша общая боль, которую невозможно выразить", - отметили представители театра.
Смертельное ДТП случилось 8 июня на Садовом кольце, когда автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Ефремов, выехал на встречную полосу и на полном ходу врезался в фургон "Лада". Управлявший им Сергей Зверев получил травмы, от которых скончался в больнице на следующий.
Позже в прокуратуре Москвы пояснили, что в момент столкновения Ефремов не только был пьян, но и находился под воздействием наркотиков. В результате возбудили еще одно дело, по которому артист проходит сейчас в качестве свидетеля.
Ефремова поместили под домашний арест. В случае, если суд признает его виновным, артисту грозит до двенадцати лет лишения свободы, учитывая, что родственники погибшего отказались принимать от него какие-либо деньги. По мнению юристов, компенсация могла бы повлиять на решение суда.
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