Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Суд отправил актера Ефремова под домашний арест

22:23

Фото: smi2.net



По делу о смертельном ДТП, которое случилось в центе Москвы накануне вечером, 8 июня, известного российского артиста Михаила Ефремова отправили под домашний арест. Ранее стало известно, что помимо алкоголя, в организме актера были обнаружены наркотические вещества.



Столичный Таганский суд сегодня отправил под домашний арест заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, передает агентство "Интерфакс". Меру пресечения на срок до 9 августа огласила судья Альбина Тимакова.



Подзащитный выразил согласие с решением суда. По словам Михаила Ефремова, произошел чудовищный случай. При этом адвокат, назвав актера "достоянием России", заявила о том, что не видит никаких "оснований для домашнего ареста". Вместе с тем, она придерживается позиции подзащитного, отметила юрист и добавила, что ее подзащитный страдает от астмы и заболевания сердца.



Следователь во время судебного заседания пояснил, что Ефремов, отпущенный после прохождения медицинского освидетельствования, уже успел нарушить подписку о невыезде. Выяснилось, что актер не проживает по адресу регистрации - в столичном Плотниковом переулке. Поэтому следствие ходатайствовало отправить Ефремова под домашний арест на два месяца, а прокуратура выразила поддержку по причине того же нарушения.



После того, как Михаилу Ефремову предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности гибель человека, артист признал вину в содеянном.



Накануне вечером джип, которым управлял артист, на большой скорости вылетел на встречную полосу, врезавшись в фургон, развозивший продукты от интернет-магазина. Водитель этой машины, доставленный в больницу с множественными тяжелыми травмами, сегодня скончался. Уголовное дело переквалифицировали на более серьезную статью.



Ефремова, задержанного на месте аварии, направили на медицинское освидетельствование, которое подтвердило опьянение артиста. Позже его отпустили под подписку о невыезде, а сегодня появились сведения о том, что в крови актера также обнаружили наркотические вещества - кокаин и марихуану.



Автор: Злата Богатова

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