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После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках
00:05
Фото: кадр видео с youtube.com
После окончания оперативных действий артиста доставили в квартиру в Плотниковом переулке, где он должен находиться под домашним арестом вплоть до начала августа, передает ТАСС. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту продажи запрещенных веществ, которые мог употреблять Михаил Ефремов.
Известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов, в минувший понедельник, 8 июня, попавший в смертельную аварию в центре Москвы, после допроса остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы отмечается, что допрос проводился сразу по двум уголовным делам - о ДТП и сбыте артисту запрещенных веществ. Учитывая, что в момент аварии Ефремов находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под воздействием кокаина, следователи сейчас пытаются выяснить, кто продал артисту наркотики.
Согласно действующему в РФ законодательству за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.
После того как допрос, продолжавшийся около пяти часов, был завершен, актера доставили в квартиру в Плотниковом переулке. По этому адресу Ефремов отбывает домашний арест.
Ранее стало известно о том, что интересы родственников погибшего водителя будет защищать адвокат Александр Добровинский. По словам знаменитого юриста, он отказался защищать Ефремова, потому что знает, как артист может избежать наказания.
Адвокат также рассказал о том, что мать погибшего Сергея Захарова до сих пор не знает о смерти сына - родственники опасаются, что пожилая женщина просто не вынесет такого. Кроме того, с семьей Захарова даже не пытались связаться представители Ефремова, чтобы принести извинения. Добровинский подчеркнул, что родственники погибшего мужчины категорически отказались брать у артиста какие-либо деньги.
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