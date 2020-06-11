Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках

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Фото: кадр видео с youtube.com



После окончания оперативных действий артиста доставили в квартиру в Плотниковом переулке, где он должен находиться под домашним арестом вплоть до начала августа, передает ТАСС. Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту продажи запрещенных веществ, которые мог употреблять Михаил Ефремов.



Известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов, в минувший понедельник, 8 июня, попавший в смертельную аварию в центре Москвы, после допроса остался в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков, передает ТАСС.



Со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы отмечается, что допрос проводился сразу по двум уголовным делам - о ДТП и сбыте артисту запрещенных веществ. Учитывая, что в момент аварии Ефремов находился не только в состоянии алкогольного опьянения, но и под воздействием кокаина, следователи сейчас пытаются выяснить, кто продал артисту наркотики.



Согласно действующему в РФ законодательству за употребление наркотиков предусмотрена административная ответственность.



После того как допрос, продолжавшийся около пяти часов, был завершен, актера доставили в квартиру в Плотниковом переулке. По этому адресу Ефремов отбывает домашний арест.



Ранее стало известно о том, что интересы родственников погибшего водителя будет защищать адвокат Александр Добровинский. По словам знаменитого юриста, он отказался защищать Ефремова, потому что знает, как артист может избежать наказания.



Адвокат также рассказал о том, что мать погибшего Сергея Захарова до сих пор не знает о смерти сына - родственники опасаются, что пожилая женщина просто не вынесет такого. Кроме того, с семьей Захарова даже не пытались связаться представители Ефремова, чтобы принести извинения. Добровинский подчеркнул, что родственники погибшего мужчины категорически отказались брать у артиста какие-либо деньги.



Автор: Злата Богатова

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