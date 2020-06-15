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В Москве уроженец Ингушетии стрелял в полицейских


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В Москве уроженец Ингушетии стрелял в полицейскихФото: vk.com

В прошлом 24-летний Ратмир Галаев не попадал в поле зрения правоохранительных органов, передают российские СМИ со ссылкой на источники в столичной полиции.

Вместе с тем, сейчас проверяется информация о том, что стрелок может быть связан с убийцами Ибрагима Эльджаркиева.

Как стало известно, стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте открыл 24-летний Ратмир Галаев, являющийся уроженцем Ингушетии. Молодой человек, в прошлом не состоявший на учете органов внутренних дел, в момент ЧП находился в состоянии наркотического опьянения.

Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в столичной полиции сообщило о том, что нападавший скончался в больнице от кровопотери. Однако позже в СМИ появились сведения о том, что стрелок жив.

В результате инцидента ранения получили двое полицейских. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Первоначально распространились сообщения о таксисте, открывшем стрельбу по сотрудникам ГИБДД, которые остановили его автомобиль для проверки. По уточненным данным, оружие использовал прохожий, совершенно случайно оказавшийся рядом с полицейскими.

Автоинспекторы, применив табельное оружие, ранили стрелявшего, после чего он был задержан и доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Мотивы нападения будут устанавливаться в рамках расследования уголовного дела по статье о посягательстве на сотрудников полиции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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