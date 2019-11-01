Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве убит начальник центра «Э» по Ингушетии

20:27

Фото: МВД России по Республике Ингушетия



Как передает РИА Новости, вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым погиб его брат.



Вооруженное нападение было совершено на улице Академика Анохина. Неизвестному, который стрелял по двум мужчинам, удалось скрыться.



Со ссылкой на собственный информированный источник агентство сообщает о том, что в Москве совершено покушение на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. ЧП случилось на улице Академика Анохина.



В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили сведения о двух мужчинах, погибших в результате стрельбы. По предварительным данным, вместе с Эльджаркиевым убит его брат.



В минувшем январе начальник республиканского центра "Э" уже чуть не стал жертвой покушения - неизвестные подвергли обстрелу машину Эльджаркиева. Сам руководитель подразделения не пострадал, но были ранены двое полицейских, которые находились в его автомобиле, и оказавшийся рядом прохожий. Днем позже один из силовиков от полученных травм умер в больнице.



Автор: Злата Богатова

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