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В Москве убит начальник центра «Э» по Ингушетии
20:27
Фото: МВД России по Республике Ингушетия
Как передает РИА Новости, вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым погиб его брат.
Вооруженное нападение было совершено на улице Академика Анохина. Неизвестному, который стрелял по двум мужчинам, удалось скрыться.
Со ссылкой на собственный информированный источник агентство сообщает о том, что в Москве совершено покушение на руководителя центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. ЧП случилось на улице Академика Анохина.
В пресс-службе столичного управления МВД подтвердили сведения о двух мужчинах, погибших в результате стрельбы. По предварительным данным, вместе с Эльджаркиевым убит его брат.
В минувшем январе начальник республиканского центра "Э" уже чуть не стал жертвой покушения - неизвестные подвергли обстрелу машину Эльджаркиева. Сам руководитель подразделения не пострадал, но были ранены двое полицейских, которые находились в его автомобиле, и оказавшийся рядом прохожий. Днем позже один из силовиков от полученных травм умер в больнице.
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