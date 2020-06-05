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Древний Марс мог иметь кольцо из пыли и газа
5.6.2020 17:31
Фото: vk.com
Ученые сделали попытку объяснить необычный наклон орбиты одного из его спутников, Деймоса, к экватору Красной планеты. Исследователи полагают, что древний Марс мог иметь кольцо из пыли и газа. К такому заключению пришел коллектив американских планетологов, подготовивших статью для публикации Astrophysical Journal Letters, сообщает ТАСС.
По мнению специалистов, в далеком прошлом вокруг Марса могло вращаться гигантское газопылевое кольцо. Об этом свидетельствуют аномалии, выявленные учеными в углах наклона орбиты одного из спутников планеты - Деймоса.
В статье отмечается, что ранее исследователи почти не задавались вопросом, почему орбита Деймоса не полностью совпадает с положением экватора Марса. В результате американские планетологи решили провести исследование, рассмотрев проблему с новой точки зренияугла. Эксперты полагают, что они могут разгадать "один из самых больших секретов Марса".
Как пояснил один из авторов этого исследования, планетолог из SETI Матья Чук, около 3 млрд лет назад древняя марсианская луна попала в сферу гравитационного влияния планеты и разрушилась. В результате и появилось первое газопылевое кольцо Красной планеты. При этом около 80% массы бывшей луны упало на поверхность планеты, а из остальных 20% образовался новый спутник.
Ученые также высказали предположение, что Деймос может быть существенно старше Фобоса. Подтвердить это или опровергнуть удастся уже в 2024 году, когда Япония направит миссию MMX к лунам Марса.
В конце мая астрономы смогли зафиксировать вспышку на Солнце, которая может оказаться мощнейшей за последние три года. По мнению ученых, это свидетельствует о начале нового цикла солнечной активности.
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