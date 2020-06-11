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В Китае решили не использовать панголинов в медицине
11.6.2020 00:10
Фото: smi2.net
В Китае запретят использовать панголинов в традиционной медицине, пишут зарубежные СМИ.
Ранее мясо и чешуя этих животных активно применялись в качестве средств, способных оказывать лечебное воздействие при различных заболеваниях.
В частности, считалось, что чешуя панголинов способна снимать воспаление, а также стимулирующее воздействует на систему кровообращения. Особые целебные свойства приписывались и мясу панголинов, из-за чего оно активно использовалось в традиционной китайской медицине.
По причине высокой востребованности численность этих удивительных животных на территории КНР начала стремительно сокращаться. Специалисты сообщают, что в сравнении с периодом 90-х годов число панголинов в Китае уменьшилось уже на 90%. В результате власти страны назначили суровое наказание за охоту на панголинов и их продажу.
Ранее ученые выдвинули версию о том, что панголины могут быть промежуточными переносчиками нового коронавируса.
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