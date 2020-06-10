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По факту сбыта Ефремову наркотиков возбуждено уголовное дело


10.6.2020 22:33
По факту сбыта Ефремову наркотиков возбуждено уголовное делоФото: smi2.net

Следственные органы возбудили еще одно уголовное производство после смертельной аварии с участием российского артиста Михаила Ефремова. Учитывая, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, правоохранители начали выяснять, кто продал ему запрещенные вещества.

Установив факт сбыта наркотических средств Михаилу Ефремову неустановленными лицами, правоохранительные органы приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по соответствующей статье. Об этом сегодня сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного полицейского главка.

В полиции также пояснили, что уголовное дело, возбужденное после смертельного ДТП на Смоленской площади, для дальнейшего расследования направлено в ГСУ ГУ МВД России по столице.

Известно также, что за ходом расследования будет лично следить прокурор Москвы Денис Попов. Взяв это дело на свой контроль, он отдал поручение об обеспечении надзора за соблюдением процессуальных прав всех фигурантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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