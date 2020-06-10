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В этом году российские школьники получат аттестаты без экзаменов


10:14
В этом году российские школьники получат аттестаты без экзаменовФото: vk.com

Российским школьникам в 2020 году аттестаты будут выдаваться без сдачи экзаменов, указано в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В документе, который был подписан сегодня, 11 июня, говорится о том, что изменения распространяются на учащихся девятых и одиннадцатых классов.

Российское правительство утвердило регламент сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому ученикам девятых и одиннадцатых классов аттестаты будут выданы без экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О  постановлении, которое регламентирует процесс сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году, информирует сайт правительства РФ. Отмечается, что в этом году при поступлении в средние профессиональные образовательные организации также не будут проводиться вступительные экзамены. Абитуриентов будут зачислять по аттестатам.

Как и предполагалось ранее, ЕГЭ предстоит сдавать лишь тем школьникам, которые собираются поступать в высшие учебные заведения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал к переносу ЕГЭ на конец лета или даже сентябрь из-за угрозы распространения коронавируса.

В середине апреля стало известно о том, что в текущем учебном году не будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР). Российским школьникам предстоит сдавать их осенью.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 231

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