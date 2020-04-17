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Минпросвещения переносит ВПР на осень
17.4.2020 11:17
Фото: kaluga-poisk.ru
В текущем учебном году не будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР).
Об этом передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова.
Министр сообщил, что соответствующее решение было принято по результатам консультаций, которые проводились с педагогами, представителями региональных властей и образовательного сообщества, а также общественниками из родительских организаций.
Как стало известно, с конца этого учебного года ВПР переносятся на начало следующего учебного года. С таким заявлением Сергей Кравцов выступил в ходе сегодняшнего брифинга. Стенограмма опубликована на официальном сайте правительства РФ.
Глава Минпросвещения напомнил о том, что в России ВПР проводятся во всех параллелях 4-8-х классов включительно, а также в 10-х и 11-х классах.
Министр уточнил, что оценки, которые осенью получат дети, не повлияют на их итоговую успеваемость. Работы школьников необходимы "для входной диагностики в начале учебного года", чтобы соответствующим образом корректировать образовательный процесс в зависимости от уровня знаний ребят и выявления возможных пробелов.
Ранее власти Бурятии сообщили о том, что более 20 тыс. школьников не смогли перейти на дистанционное обучение.
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