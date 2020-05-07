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Глава Минздрава призывает перенести ЕГЭ на конец лета


14:27
Михаил МурашкоФото: cdn.agency
Михаил Мурашко

С учетом эпидемиологической обстановки ЕГЭ стоит перенести на конец лета или даже сентябрь, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По мнению главы ведомства, проведение экзамена в июне нельзя считать безопасным.

В этом году ЕГЭ необходимо проводить в августе или даже сентябре, учитывая продолжающуюся пандемию коронавируса, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что в июне экзамен организовывать небезопасно.

На эту тему Мурашко высказался в ходе заседания президиума партии "Единая Россия", сообщает сегодня агентство "Интерфакс".

Ранее глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов не исключил переноса единого государственного экзамена на более поздние даты. Министр при этом пояснил, что соответствующее решение могут принять после 12 мая.

Напомним, в середине апреля стало известно о том, что в текущем учебном году не будут проводиться всероссийские проверочные работы (ВПР). Испытания переносятся на осень.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 224

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