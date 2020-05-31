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Жена полицейского, задушившего Джорджа Флойда, подала на развод
31.5.2020 13:26
Фото: st-s.pro
Супруга офицера полиции Дерека Шовина, который обвиняется в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, очень переживает из-за случившегося, передает СBS.
Как рассказал ее адвокат, женщина решила развестись.
По словам юриста, представляющего интересы супруги Дерека Шовина, его клиентка крайне переживает из-за случившегося. Муж Келли Шовин ранее был уволен из полиции, а потом взят под стражу. Полицейский во время задержания фактически задушил афроамериканца Джорджа Флойда, надавив коленом на его шею.
Супруга Дерека Шовина выразила соболезнования родственникам погибшего мужчины. Адвокат сообщил, что Келли Шовин уже подала в суд заявление о расторжении брака.
С учетом продолжающихся в Миннеаполисе и многих других городах беспорядков жена экс-полицейского также обратилась к властям с просьбой обеспечить ее безопасность, добавил юрист.
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