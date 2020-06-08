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В США вандалы вновь повредили звезду Трампа на Аллее славы Голливуда


8.6.2020 22:23
В США вандалы вновь повредили звезду Трампа на Аллее славы ГолливудаФото: pechistroy.ru

На этот раз неизвестные злоумышленники закрасили ее черной краской, оставив рядом пакет с экскрементами, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что ЧП случилось в минувшие выходные. Судя по надписи, которая появилась около памятного знака, вандалы выражали солидарность с участниками протестных акций.

Памятный знак закрашен с помощью аэрозольной краски черного цвета, портал TMZ. Как стало известно, вандалы также оставили около звезды президента США Дональда Трампа на Аллее славы Голливуда пакет с экскрементами.

Портал опубликовал видеозапись, на кадрах которой можно различить буквы, нанесенные около звезды синей краской. Надпись "BLM" расшифровывается как Black Lives Matter - "Жизни темнокожих имеют значение". Аббревиатура широко распространилась в последнее время после трагических событий в Миннеаполисе.

Предполагается, что этот акт связан с массовыми акциями протеста, которые охватили Соединенные Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В конце мая он скончался после удушающего приема, который во время задержания применил полицейский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Илья Кива выступил с предложением переименовать киевский проспект Бандеры, который ранее назывался Московским, в честь убитого в Миннеаполисе Джорджа Флойда.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 167

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