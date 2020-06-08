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Полиция оцепила дом на Чистых прудах, где живет Михаил Ефремов
15:47
Фото: кадр видео с youtube.com
В Москве сотрудники полиции оцепили дом, расположенный в районе Чистых прудов, в одной из квартир которого проживает известный российский артист театра и кино Михаил Ефремов.
В настоящее подойти к зданию нельзя, передает ТАСС.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что около дома Михаила Ефремова появилась скорая. 56-летнему актеру вызвали врачей из-за резкого ухудшения самочувствия.
Накануне вечером, 8 июня, в центре Москвы произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял Михаил Ефремов. Авария случилась около дома 3 по Смоленской площади, где машина артиста на большой скорости выехала на встречную полосу. Сев за руль пьяным, артист спровоцировал столкновение с другой машиной. В аварии получил смертельные ранения 57-летний Сергей Захаров. После столкновения с внедорожником мужчина был доставлен в больницу, где позже скончался.
В интернете также появились кадры, сделанные очевидцами на месте ЧП сразу после столкновения. На записях артист изображен в не совсем адекватном виде. Запечатлено, как полицейские предлагают ему сесть в автомобиль, чтобы отправиться на медицинское освидетельствование.
Ранее Ефремова отпустили под подписку о невыезде. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела, которое было переквалифицировано на более тяжелую статью после гибели пострадавшего водителя. Наказание по которой предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.
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