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В Москве после ДТП задержали Михаила Ефремова


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В Москве после ДТП задержали Михаила ЕфремоваФото: smi2.net

Известный российский артист театра и кино Михаил Ефремов был задержан в Москве после серьезной дорожной аварии, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на ГУ МВД по столице отмечается, что актер направлен на медицинское освидетельствование.

Авария с участием звезды случилась в самом центре Москвы, на Смоленской площади. Как сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Владимир Васенин, столкнулись автомобили Jeep Grand Cherokee, водитель которого допустил выезд на встречную полосу, и Lada.

Предполагаемый виновник ДТП, оказавшийся известным артистом Михаилом Ефремовым, был задержан полицейскими сразу после происшествия, пояснил Васенин. На месте аварии сейчас продолжают работу экстренные службы.

Михаилу Ефремову предстоит пройти медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя. Отмечается, что второго водителя, который при столкновении получил травмы, госпитализировали. Информации о его состоянии из официальных источников пока не поступало.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в случае, если травмы пострадавшего будут квалифицированы как тяжкий вред здоровью, актера могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Наказание по ней предусматривает до семи лет лишения свободы. Кроме того, у Ефремова могут отобрать права и выписать ему административный штраф.

Автор: Злата Богатова

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