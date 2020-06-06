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Абрамович не покупал «Крик» Мунка


00:54
Абрамович не покупал «Крик» МункаФото: jborder.ru

Информация о том, что Роман Абрамович приобрел знаменитое полотно, не соответствует действительности, передает ТАСС.

Ранее в СМИ распространились сообщения о том, что бизнесмен якобы является новым обладателем картины "Крик" норвежского художника Эдварда Мунка.

Как передает ТАСС со ссылкой на собственный осведомленный источник, Роман Абрамович не покупал полотно. При этом представитель бизнесмена категорически отказался комментировать его личные дела.

О том, что бизнесмен приобрел всемирно известное произведение искусства, сообщил Telegram-канал Sotheby's Life, писали зарубежные СМИ. Отмечалось, что сумма сделки, которую заключил Роман Абрамович, составила 120 миллиона долларов.

В 2012 году полотно продали на торгах Sotheby's, которые проходили в Нью-Йорке. Имя покупателя, который отдал за картину почти 120 миллиона долларов, так и не было раскрыто организаторами аукциона. Спустя некоторое время американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, авторы которого утверждали, что обладателем "Крика" является финансист и коллекционер Леон Блэк.

Напомним, не так давно ученые нашли способ защитить картину Эдварда Мунка от разрушения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 249

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