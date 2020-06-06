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На Камчатке скончался один из младенцев, оставленных родителями без еды
6.6.2020 12:13
Фото: society-now.ru
После того, как четырехмесячных детей-двойняшек в тяжелом состоянии доставили в больницу, в отношении родителей возбудили уголовное дело, передает ТАСС.
Несмотря на все усилия медиков, один из младенцев скончался. Состояние второго ребенка врачи сейчас оценивают как удовлетворительное.
По данным регионального СУ СКР, мальчик скончался вскоре после того, как его с сестрой-двойняшкой доставили в краевую детскую инфекционную больницу. Причину смерти младенца предстоит установить экспертам.
В отношении супругов, женщины 1997 г.р. и мужчины 1985 г.р., проживающих в ЗАТО город Вилючинск, возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
По версии следователей, мать с отцом злоупотребляют спиртным, вследствие чего не кормили младенцев и не обеспечивали их гигиену. Дети как минимум четыре дня оставались без питания, после чего попали в больницу в тяжелом состоянии.
Ранее был вынесен приговор по делу жительницы того же ЗАТО Вилючинск, которую признали виновной в убийстве собственных детей. Ближайшие пятнадцать лет женщина, пытавшаяся отомстить бывшему мужу, проведет в колонии общего режима.
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