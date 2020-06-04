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Женская сеть myJulia.ru
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На Камчатке вынесли приговор матери, утопившей двух детей
4.6.2020 10:00
Фото: sm-news.ru
Женщину признали виновной в убийстве собственных детей, указано на официальном сайте краевого суда.
Согласно вынесенному вердикту, ближайшие пятнадцать лет жительница Вилючинска проведет в колонии общего режима.
Обвинительный приговор в отношении жительницы ЗАТО Вилючинск был вынесен Камчатским краевым судом. Женщину признали виновной в убийстве собственных малолетних детей.
По версии следствия, женщина решила совершить самоубийство, предварительно умертвив детей, после того, как ей изменил мужчина. Он являлся отцом младшего ребенка. Как показала судебно-психиатрическая экспертиза, в момент совершения преступления женщина вполне могла осознавать, что она делает и понимала, какие могут быть последствия.
Трагедия случилась в начале сентября прошлого года в прибрежной полосе бухты Крашенинникова. Жертвами убийства тогда стали младенец и пятилетний ребенок. Очевидцы, заметив, как жительница города Вилючинска 1992 года рождения топит собственных детей, смогли вытащить ее из воды. Мать пыталась совершить суицид, но спаслась. Однако пока ее извлекали на берег, полуторамесячный младенец и второй ребенок погибли.
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