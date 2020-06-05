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Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год
5.6.2020 23:35
Фото: kapital.kz
Планировалось, что приуроченное к юбилею группы шоу пройдет на стадионе "ВТБ-Арена" уже 30 июля. Однако из-за продолжающейся пандемии нового коронавируса было принято решение о переносе выступления. Концерт культового американского рок-коллектива Aerosmith в Москве пройдет через год - 29 мая 2021 года.
Как указано в "Фейсбуке" компании SAV Entertainment, организубщей шоу, на первом месте для группы Aerosmith всегда были фанаты. Учитывая сохраняющиеся риски, европейский тур и выступление в российской столице было решено отложить.
Московский концерт перенесен на весну-лето 2021 года, чтобы позаботиться о благополучии всех фанатов в этот беспрецедентный период, отмечается в сообщении. Приобретенные билеты автоматически действительны на обновленную дату. Как и планировалось ранее, концерт будет проводиться на стадионе "ВТБ-Арена".
Европейский тур группы музыканты собирались посвятить 50-летнему юбилею Aerosmith.
Ранее на 2021 год по причине пандемии коронавируса COVID-19 в первый раз за все время существования конкурса было перенесено "Евровидение". Предполагалось, что конкурс состоится 12-16 мая в нидерландском Роттердаме. Участники, которые были отобраны в 2020 году, сохранят право представлять свои государства, но должны будут подготовить новые песни.
Не так давно вещатели из сорока шести государств показали специальное созданное шоу с участием конкурсантов этого года и артистов, выступавших в прошлом. Программу подготовили для зрителей, которые с нетерпением ожидали яркого мероприятия, но смогут увидеть новое творческое соперничество лишь будущей весной.
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