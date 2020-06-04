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В центре Петербурга мужчине выстрелили в голову
12:51
Фото: deon.pl
Пострадавшего доставили в больницу, его состояние медики оценивают как тяжелое, передает ТАСС.
По факту инцидента следственными органами уже было возбуждено два уголовных дела - по статьям о покушении на убийство и мошенничестве.
Как стало известно, получивший ранения молодой человек незадолго до ЧП стал жертвой мошенников. Установлено, что мужчина 1996 г.р. ранее обратился в некую контору, которая якобы оформляла документы, необходимые для трудоустройства. После того, как пострадавший так и не дождался обещанных и уже оплаченных услуг, ему отказались возвратить деньги.
По версии следствия, у молодого человека произошел конфликт с представителем обманувшей его компании. В результате охранник, достав травматическое оружие, выстрелил пострадавшему в голову и скрылся. Полиция уже установила личность подозреваемого, он объявлен в розыск.
В главке МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пояснили, что ЧП случилось около дома № 37 по Невскому проспекту.
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