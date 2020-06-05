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Пациенты с COVID-19 будут бесплатно получать «Авифавир»
5.6.2020 20:45
Фото: enlineadirecta.info
Лекарственный препарат "Авифавир" в России будет бесплатно выдаваться пациентам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Об этом руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
Как стало известно, лекарство будет распространяться среди больных с COVID-19 в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Предполагается, что препарат "Авифавир" уже 11 июня поступит в распределительные сети, пояснил Кирилл Дмитриев.
Руководитель РФПИ также отметил, что сейчас проводятся испытания лекарственного средства на амбулаторной основе. Результаты более ранних исследований Дмитриев назвал многообещающими и добавил, что "Авифавиром" уже интересуются покупатели из других стран.
Ранее стало известно о том, что препарат будет использоваться исключительно в условиях стационара, приобрести в аптеках его будет невозможно. Лечить пациентов "Авифавиром" будут лишь под тщательным контролем специалистов.
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