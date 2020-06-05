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Риддли Скотт собирается вернуться к сюжету «Чужого»
5.6.2020 15:32
Фото: tamindir.com
Британский режиссер и продюсер Риддли Скотт выразил намерение вернуться к сюжету "Чужого", передают зарубежные СМИ. Как стало известно, во время вынужденного карантина из-за пандемии кинематографист смог посвятить много времени осмыслению и доработке сценариев, начатых довольно давно.
По словам Риддли Скотта, онлайн-интервью с которым опубликовала американская газета The Los Angeles Times, за последнее время он смог осмыслить сценарии, начатыми еще несколько лет назад. Режиссер пояснил, что по причине карантина, объявленного из-за пандемии коронавируса, он смог доделать сразу несколько проектов.
Кроме того, у режиссера появились новые идеи, связанные с франшизой "Чужой". В частности, в приквеле можно было бы развить сюжетные линии, рассказывающие о том, для чего вообще создавалось такое существо, рассказать о маршруте и целях полета корабля с яйцами ксеноморфов.
Вдохновение посетило во время карантина и британскую писательницу Джоан Роулинг, которая сейчас продолжает готовить к публикации книгу "Икабог" и даже объявила о конкурсе детских рисунков. Лучшие из присланных работ будут использованы как иллюстрации будут использованы в книге Роулинг.
Однако не всем удалось сохранять самообладание в этот непростой период. В частности, американская актриса Дрю Бэрримор ранее призналась, что плачет "с утра до вечера", соблюдая ограничения из-за коронавируса. Учитывая, что обе ее дочери - семилетняя Олив и пятилетняя Фрэнки учатся удаленно, ей было очень трудно постоянно сидеть дома, рассказывала звезда.
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