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Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфонов


10:10
Эксперт рассказал о признаках прослушки смартфоновФото: vk.com

Зачастую владельцы устройств даже не догадываются, что их смартфоны могут прослушивать посторонние лица.

Основные признаки нежелательного вмешательства назвал руководитель информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

В интервью агентству "Прайм" эксперт рассказал, как пользователи могут распознать, что их гаджет находится на прослушке. По словам Дениса Кускова, одним из главных признаков несанкционированного доступа к смартфону можно считать появление на телефоне приложений или дополнительного программного обеспечения, которые законный обладатель устройства не устанавливал.

Подозрительными также являются проявления "самостоятельной" жизни гаджета, когда он "включается-выключается", но владелец к нему не прикасается. Возможно, это свидетельствует о том, "что запущена программа прослушки".

Кроме того, обладателей смартфонов должна насторожить быстрая разрядка батареи устройства в период, пока они ими не пользуются.

По словам Кускова, чтобы застраховать себя от разного рода неприятных сюрпризов, стоит регулярно проверять все приложения и программы, которые установлены на гаджете. Полезными также могут оказаться специальные программы, способные блокировать нежелательные приложения.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 218

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