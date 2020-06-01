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В Миннеаполисе в толпу митингующих въехал грузовик


1.6.2020 12:31
В Миннеаполисе в толпу митингующих въехал грузовикФото: vk.com

В американском штате Миннесота, где продолжаются массовые акции протеста после гибели афроамериканца, в толпу митингующих въехал грузовой автомобиль.

В полиции Миннеаполиса заявили, что в результате ЧП пострадал лишь водитель машины, передает ТАСС.

Как стало известно, ЧП случилось на трассе I-35W в Миннесоте. Предположительно водитель, умышленно направил свой грузовик в участников беспорядков. После инцидента мужчину с травмами госпитализировали. По данным местной полиции, угрозы жизни нет.

Вскоре после того, как водителя осмотрели медики, он был арестован. Представители правоохранительных органов, комментируя случившееся, пояснили, что действия мужчины "вызывают большое беспокойство".

Информации о мотивах водителя из официальных источников пока не поступало.

Ранее в американском городе Фергюсон (штат Миссури) эвакуировали некоторых сотрудников департамента полиции из-за продолжающихся беспорядков. Начавшись после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, митинги охватили множество других городов США. Число задержанных участников протестов уже превысило полторы тысячи человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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