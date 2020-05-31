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В Фергюсоне, где в 2014 году шли массовые протесты, эвакуировали полицейский участок
31.5.2020 20:27
Фото: deon.pl
В американском городе Фергюсон (штат Миссури) эвакуировали некоторых сотрудников департамента полиции из-за продолжающихся в США беспорядков.
Число задержанных участников протестов, которые вспыхнули после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, в различных городах США составляет уже более полутора тысяч.
В американском городе Фергюсон протестующие нанесли урон зданию полицейского департамента, забрасывая его фейерверками, кирпичами и камнями. В результате было принято решение об экстренной эвакуации нескольких силовиков, передает телевизионный канал CNN.
Около шести лет назад, летом 2014 года от рук офицера полиции в Фергюсоне погиб темнокожий подросток. Как свидетельствовали очевидцы, 18-летний Майл Браун даже не пытался оказывать сопротивление, но был смертельно ранен полицейским Дарреном Уилсоном.
Позднее страж порядка заявил, что якобы действовал в целях самообороны, хотя безоружный юноша стоял с поднятыми руками. Случившееся вызвало огромный общественный резонанс, после чего город стал очагом многочисленных протестов.
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