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В Израиле перехватили крупную партию экстази, спрятанную в сосисках
31.5.2020 20:56
Фото: thesun.co.uk
Правоохранительные органы Израиля смогли перехватить крупную партию наркотических веществ, которые пытались ввезти в страну под видом сосисок в Израиль.
О подробностях операции информирует пресс-служба полиции.
Как стало известно, сотрудники центрального полицейского управления действовали совместно с центральным таможенным отделом. Предварительно было проведено довольно напряженное расследование, отмечает ведомство.
В результате правоохранители смогли сорвать попытку контрабандного ввоза экстази общим весом 12 килограммов, которые пытались доставить в Израиль по почте под видом немецких сосисок боквурст.
Полицейские установили, что вместо традиционного для Германии кушанья в упаковках было спрятано 29 тыс. запрещенных таблеток. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого экстази может составлять более полумиллиона долларов США.
Груз, который следовал под надзором израильских сыщиков, в Тель-Авиве должны были получить четверо 20-летних парней. Все они сразу же были задержаны, им уже предъявили обвинение в контрабандной перевозке и хранении запрещенных веществ.
Ранее сообщалось о задержании 32-летнего жителя Псковской области, который устроил подпольную лабораторию по производству мефедрона в населенном пункте Новоселье Стругокрасненского района.
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