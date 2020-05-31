ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Южной Корее найдена еще одна туша бесперой морской свиньи
В Южной Корее найдена еще одна туша бесперой морской свиньи
Власти Афганистана освобождают из тюрем тысячу боевиков
Власти Афганистана освобождают из тюрем тысячу боевиков
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три года вспышку
На Солнце зафиксировали мощнейшую за три года вспышку
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Под Мурманском рухнул железнодорожный мост через реку КолаПод Мурманском рухнул железнодорожный мост через реку Кола
В Подмосковье верующим разрешили посещать храмыВ Подмосковье верующим разрешили посещать храмы
Экипаж Crew Dragon добрался до МКСЭкипаж Crew Dragon добрался до МКС
В Израиле перехватили крупную партию экстази, спрятанную в сосискахВ Израиле перехватили крупную партию экстази, спрятанную в сосисках
МИА «Россия сегодня» требует расследовать использование газа против корреспондента в СШАМИА «Россия сегодня» требует расследовать использование газа против корреспондента в США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Израиле перехватили крупную партию экстази, спрятанную в сосисках


31.5.2020 20:56
В Израиле перехватили крупную партию экстази, спрятанную в сосискахФото: thesun.co.uk

Правоохранительные органы Израиля смогли перехватить крупную партию наркотических веществ, которые пытались ввезти в страну под видом сосисок в Израиль.

О подробностях операции информирует пресс-служба полиции.

Как стало известно, сотрудники центрального полицейского управления действовали совместно с центральным таможенным отделом. Предварительно было проведено довольно напряженное расследование, отмечает ведомство.

В результате правоохранители смогли сорвать попытку контрабандного ввоза экстази общим весом 12 килограммов, которые пытались доставить в Израиль по почте под видом немецких сосисок боквурст.

Полицейские установили, что вместо традиционного для Германии кушанья в упаковках было спрятано 29 тыс. запрещенных таблеток. По предварительным оценкам, общая стоимость изъятого экстази может составлять более полумиллиона долларов США.

Груз, который следовал под надзором израильских сыщиков, в Тель-Авиве должны были получить четверо 20-летних парней. Все они сразу же были задержаны, им уже предъявили обвинение в контрабандной перевозке и хранении запрещенных веществ.

Ранее сообщалось о задержании 32-летнего жителя Псковской области, который устроил подпольную лабораторию по производству мефедрона в населенном пункте Новоселье Стругокрасненского района.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Глава Удмуртии заразился коронавирусомГлава Удмуртии заразился коронавирусом
Власти Москвы продлили режим самоизоляцииВласти Москвы продлили режим самоизоляции
Бывший игрок «Ромы» Буассе умер в возрасте 21 годаБывший игрок «Ромы» Буассе умер в возрасте 21 года
В Бразилии за сутки зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19В Бразилии за сутки зафиксировали более 26 тыс. зараженных COVID-19
В Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, убившего афроамериканца при задержанииВ Миннеаполисе арестовали экс-полицейского, убившего афроамериканца при задержании

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru